Gleisi sobre tentativa de Bolsonaro de faturar Fundeb: é muita cara de pau!

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, comentou o fato de Bolsonaro dizer que a aporvação do Fundeb é mérito de seu governo. Ela afirma: "Bolsonaro agora diz que a aprovação do Fundeb é mérito do governo dele. Deputados bolsonaristas boicotaram ontem a votação e não satisfeitos, ainda votaram contra o Fundeb. Se não fosse a oposição, o Fundo sequer teria sido aprovado. É muita cara de pau!"