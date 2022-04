Goiânia libera uso de máscaras em locais fechados

Atualmente, a capital tem 84,3% do público-alvo vacinado com a primeira dose, 77,1% com a segunda dose, e 34% com a dose de reforço edit

247 - O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, assinou, nesta sexta-feira (1), decreto que libera uso de máscara em locais fechados. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Atualmente, Goiânia tem 84,3% do público-alvo vacinado com a primeira dose, 77,1% com a segunda dose, e 34% com a dose de reforço.

"Os índices de internação na capital foram reduzidos, a vacinação avançou, e temos, atualmente, uma taxa de ocupação de 10% de leitos de UTI, e 2% de leitos de enfermaria", informou Rogério Cruz. "Agora, os goianienses estão liberados do uso da máscara de proteção facial", acrescentou.

O decreto acompanha nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que atualiza a situação epidemiológica no município, e indica redução significativa de casos de Covid-19, na capital.

No documento, os equipamentos de proteção facial permanecem recomendados para pessoas imunossuprimidas, com comorbidades de alto risco, que não se vacinaram, ou que apresentem sintomas de síndrome gripal.

O uso de máscara é aconselhado, também, em locais que possuem maior risco de transmissão do vírus, como espaços com aglomerações, onde não seja possível manter o distanciamento social.

Segundo a nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde, o uso do equipamento de proteção facial é aconselhado em locais que possuem maior risco de transmissão do vírus, a exemplo do transporte público, corredores comerciais, estabelecimentos em horário de pico, e locais que oferecem serviços de saúde.

