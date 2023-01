Golpistas arrancam portas dos armários onde ficavam togas dos ministros do STF

Além do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, os bolsonaristas golpistas que estão em Brasília invadiram e depredaram o STF edit

247 - Bolsonaristas golpistas que invadiram Brasília neste domingo (8), arrancaram as portas dos armários onde os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) guardam as togas. As informações são da CNN Brasil.

Além do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, os bolsonaristas golpistas que estão em Brasília invadiram e depredaram o STF.

Após bolsonaristas golpistas conseguirem invadir o Congresso Nacional e se aproximarem do objetivo de adentrar ao Palácio do Planalto, o ministro da Justiça e Segurança Públia, Flávio Dino (PSB), se manifestou:

"Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça", escreveu ele no Twitter.

