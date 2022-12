Golpistas brigam entre si a acusações envolvem até denúncias de estelionato em acampamento

Apoie o 247

247 - O bolsonarista Oswaldo Eustáquio disse que há um grupo de pessoas cometendo estelionato no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. As informações são do portal Metrópoles.

Oswaldo Eustáquio foi hostilizado por um grupo de aproximadamente 30 pessoas, no acampamento, que o acusaram de ser “infiltrado” por chamar os manifestantes para irem à Esplanada dos Ministérios. O relato foi feito pelo próprio blogueiro, em live, neste domingo (4). Ele ainda fez uma publicação no Instagram na qual afirma que a “corrupção está destruindo reputações de pessoas de bem que querem, durante o dia, descer para a Esplanada”.

Há um desentendimento no grupo golpista que pede ajuda das Forças Armadas para impedir a posse de Lula (PT) na Presidência da República. Isso porque parte quer permanecer em frente ao QG do Exército, no acampamento que já dura mais de um mês, mas o restante quer ir para a Esplanada dos Ministérios.

Segundo o golpista, um grupo de pessoas utilizou um caminhão de som no QG para arrecadar R$ 1,9 milhão em Pix e “caixinha” física, sob argumento de que o valor seria usado para pagar banheiro químico e custear a estrutura do acampamento.

