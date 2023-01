Golpistas presos na Papuda achavam que teste de Covid implantaria chip em seus cérebros

Apoie o 247

247 - “Os golpistas que deram entrada no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, resistiram ao máximo a fazer teste de Covid, obrigatório no sistema prisional”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

“O medo de alguns era que o cotonete introduzido nas narinas estivesse, na verdade, implantando um chip em seus cérebros. A paranoia não foi longe e todos tiveram que fazer o teste. A vacina, entretanto, não foi obrigatória”, acrescenta.

