Governador do DF decepcionado com recuo de Bolsonaro: “quebra expectativa”

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), não escondeu a decepção com o recuo de Jair Bolsonaro na Medida Provisória de reajuste a policiais e bombeiros do DF.

“Quebra uma expectativa”, disse o governador que tentou arrefecer os ânimos da tropa de segurança do DF. “Mas nos dá mais garra para trabalhar e resolver definitivamente o assunto. Sei que posso contar com o apoio do presidente Bolsonaro, sua equipe, e as lideranças do Congresso”, destacou o governador em entrevista à coluna Grande Angular, de Lilian Tahan.

No dia 25, Bolsonaro participou de cerimônia em que assinou o texto para aumento imediato de 8% para os policiais civis, militares e bombeiros do DF. O percentual é menor do que as categorias reivindicam, de 37%. Mas apesar de sua carreira de 28 anos como deputado federal, Bolsonaro recuou da medida por indicação da equipe econômica, que apontou que a MP corria o risco de ser enquadrado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), porque o reajuste não estava previsto no Orçamento de 2020.

“Eu pretendia fazer a MP, mas aí eu poderia ser responsabilizado pela LRF”, disse Bolsonaro, na chegada ao Palácio da Alvorada nesta sexta-feira.