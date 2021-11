Governador do DF proíbe Bolsonaro de ir ao estádio em Brasília

Apoie o 247

Metrópoles - O novo decreto do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exigindo comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 para acesso a competições esportivas, shows e festivais atinge em cheio o presidente Jair Bolsonaro, que até agora não se vacinou contra a doença.

A medida assinada por Ibaneis proibirá o chefe do Palácio do Planalto, por exemplo, de assistir partidas de futebol no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Até então, Bolsonaro vinha conseguindo entrar no local apresentando apenas um teste RT-PCR, o que não será mais permitido

O decreto do governador estabelece que só poderão acompanhar competições esportivas “pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante comprovação de imunização, após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante”.

