Governadora em exercício do DF anuncia Sandro Avelar como novo secretário de Segurança Pública

247 - A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou nesta quarta-feira (25) que Sandro Avelar será seu novo secretário de Segurança Pública. O nome foi anunciado junto com o interventor federal no DF, Ricardo Cappelli

"Viemos em nome do GDF fazer o anúncio do novo secretário de Segurança Pública. É um nome que precisa ter pré-requisitos. Com certeza, estamos em um momento que ainda há um alerta por conta da posse da Câmara, Senado e do Supremo. No dia 1º, tenho que ter um secretário que já conheça o esquema de segurança”, afirmou Celina Leão.

O delegado da Polícia Federal (PF) assume o lugar deixado por Anderson Torres, exonerado em 8 de janeiro deste ano após os atos terroristas e invasões às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Ele foi preso seis dias depois por ter sido omisso.

Com a mudança, indicou Cappelli, a intervenção federal na pasta não será prorrogada. “A gente já pode iniciar o processo de transição em absoluta harmonia e cooperação – nosso desafio é esse: restabelecer o equilíbrio, a tranquilidade, a normalização nas forças de segurança do Distrito Federal”, disse ele.

