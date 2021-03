Governadores pedem que Congresso aumente valor do auxílio emergencial para R$600

Revista Fórum - Dezesseis governadores estaduais lançaram uma carta nesta quarta-feira (24) pedindo que o Congresso Nacional reavalie o valor do auxílio emergencial apresentado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro com o objetivo de garantir a segurança da renda da população diante das medidas restritivas adotadas pelos estados.

“Agir contra esse cenário requer medidas sanitárias e garantia de uma renda emergencial. Somente com essas medidas seremos capazes de evitar o avanço da morte. Por isso, entendemos que a redução dos valores do auxílio emergencial é inadequada para a eficácia da proteção da população. Enquanto a vacinação não acontecer em massa, precisamos garantir renda para a população mais vulnerável”, diz trecho da carta.

Ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, que defende um auxílio entre R$ 150,00 e R$ 375,00, os governadores signatários pregam a retomada do benefício em R$600. “Exatamente há um ano, no início da pandemia, os Governadores manifestaram-se favoráveis à implantação de uma renda básica no País. Hoje, mais do que nunca, é comprovada a sua necessidade, urgência e o impacto que se pode alcançar. Por isso, neste momento, defendemos auxílio emergencial de R$ 600,00, com os mesmos critérios de acesso de 2020”, afirmam.

