Governo aciona AGU para investigar fake news de Damares sobre Marajó

247 – O Ministério dos Direitos Humanos, sob o comando de Silvio Almeida, acionará a Advocacia-Geral da União (AGU) para solicitar medidas cabíveis em relação à possível atuação de grupos disseminando notícias falsas sobre a Ilha do Marajó.

Chama a atenção do governo o fato de que tais notícias falsas foram disseminadas de forma quase simultânea, com conteúdo e formatos similares, no dia em que Jair Bolsonaro e aliados prestaram depoimento à Polícia Federal.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, manifestou indignação com as recentes declarações da ex-ministra e atual senadora Damares Alves, reiterando a necessidade de punição por desinformação relacionada à exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, no Pará.

Gleisi Hoffmann destacou que Damares repete a falsa alegação de ter ouvido relatos sobre estupro e tráfico de crianças na Ilha do Marajó. A deputada frisou que a extrema-direita propaga informações falsas, como um vídeo que circula com crianças dentro de um carro, sem qualquer relação com a história ou com o Brasil.

A fake news teve início em 2022, quando a senadora bolsonarista fez a denúncia sem apresentar provas. O Ministério Público Federal (MPF), não encontrando qualquer fundamento nas alegações, ajuizou uma ação civil pública contra Damares, pedindo multa de R$ 5 milhões por divulgar notícias "falsas e sensacionalistas". O caso ainda está em curso na justiça.

