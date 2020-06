Em 38 dias, governo Bolsonaro anunciou em 47 sites de notícias falsas, diz CPMI

O levantamento foi feito pela CPMI das Fake News, que produziu um documento com base em informações enviadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) edit

247 - Levantamento feito pela CPMI das Fake News no Congresso afirmou que o governo federal publicou 653.378 anúncios em 47 canais de notícias falsas, segundo informação da coluna de Constança Rezende no Uol. O levantamento foi feito entre o dia 6 de junho e 13 de julho de 2019.

O documento foi produzido por consultores legislativos, com base em informações enviadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom).

"Destaquem-se, por exemplo, os sites Jornal 21 Brasil (84.248 impressões), Imprensa Viva (65.661 impressões), Gospel Prime (44.750), Diário do Brasil (36.551 impressões) e Jornal da Cidade Online (30.508 impressões)", diz o documento.

Matéria do jornal O Globo, ainda informa que a Secom ainda comprou inserções com verba pública mais de 2 milhões de vezes em sites considerados inadequados. Entre eles estão sites que divulgam notícias falsas, oferecem investimentos ilegais e até aplicativos com conteúdo pornográfico.

