Governo Bolsonaro dá aval para a destruição da Amazônia: 'trataremos do avanço da mineração em novas áreas'

247 - O governo Jair Bolsonaro lançou nessa segunda-feira (28) o Programa Mineração e Desenvolvimento, com diretrizes para a mineração no período 20-2020-2023. "Trataremos do avanço da mineração em novas áreas", cravou o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal de Oliveira, durante o evento.

A medida deve trazer mais conflitos do governo com os índios. Mesmo antes de ser eleito, Bolsonaro disse que não demarcaria terras indígenas.

Em sua justificativa, o dirigente afirmou que "promover a mineração é também desenvolver o País". "Temos um compromisso de transformar o patrimônio mineral em riqueza", disse Vidigal, na cerimônia que teve a participação do ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque.

No evento, Bolsonaro disse que o nióbio, junto ao grafeno, "é capaz de produzir maravilhas para o mundo em todos os setores".

"Até mesmo no tocante à quinquilharias, quem diria, né? Mas, obviamente, o que está saindo da prancheta, não tem participação nossa mas nos orgulha muito, é a super-bateria de grafeno e nióbio, que revolucionará a indústria automobilística no mundo e nós temos isso em abundância", continuou.