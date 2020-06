Governo Bolsonaro deixa Força Nacional de Segurança de prontidão em Brasília

Em um domingo com manifestações contra e a favor do governo de Jair Bolsonaro, a Força Nacional de Segurança do Brasil está "aquartelada" nas imediações da Esplanada dos Ministérios aguardando para caso tenha que entrar em ação edit

Caso as manifestações saiam do controle, a Força Nacional de Segurança pode intervir, desde que seja feita a publicação de uma portaria do Ministério da Justiça com o chamado.

O ministro do GSI, general Augusto Heleno, esteve na Esplanada para verificar a situação.

