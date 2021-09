Governo Bolsonaro descumpre há seis meses promessa de regulamentar lobby

Enquanto isso, a CPI da Pandemia tem apontado lobistas com atuações suspeitas no Ministério da Saúde edit

Metrópoles - O governo Bolsonaro descumpre há seis meses uma promessa de apresentar um projeto de lei para regulamentar o lobby no país. Enquanto isso, a CPI da Pandemia tem apontado lobistas com atuações suspeitas no Ministério da Saúde.

Em dezembro de 2020, Bolsonaro convocou ministros para anunciar com pompa no Planalto o Plano Anticorrupção, com ações até 2025. Uma das promessas, a cargo da Controladoria-Geral da União (CGU), era propor ao Congresso uma regulamentação de lobby até março de 2021. Isso não aconteceu até agora.

