Governo Bolsonaro empenhou R$ 3,3 bi do “orçamento secreto” às vésperas da votação da PEC dos Precatórios

247 - O governo Jair Bolsonaro empenhou R$ 3,3 bilhões em emendas de relator entre 1º de outubro e 8 de novembro, às vésperas da votação da PEC do calote nos Precatórios. A quantia corresponde a mais de um terço (36%) do que o governo prometeu liberar desde o início do ano: R$ 9,3 bi. Os dados são dos sistemas do Tesouro Gerencial e Integrado de Orçamento e Planejamento (Siop), e foram obtidos pelo UOL.

Foram liberados R$ 3 bi do chamado “orçamento secreto” até 3 de novembro, data da votação da PEC em primeiro turno. Nos dias 4 e 5 de novembro, o governo empenhou mais R$ 300 milhões.

Entre 27 de outubro e 3 de novembro, houve uma concentração ainda maior de emendas de relator. Os empenhos chegaram a R$ 1 bi, ou 11% do que foi reservado no Orçamento durante o ano inteiro.

