Governo Bolsonaro gasta quase R$ 2 milhões com impulsionamentos no Twitter

247 - Desde que tomou posse, em 1º de janeiro de 2019, até hoje, o governo de Jair Bolsonaro (PL) pagou quase R$ 2 milhões com impulsionamentos de publicidade institucional no Twitter. Segundo apuração do Congresso em Foco, com base nos dados disponíveis no Portal da Transparência, o governo já desembolsou, através de agências de propaganda, exatos R$ 1.951.781,89.

Segundo o levantamento, o órgão que lidera a lista de gastos com o Twitter é o Ministério da Saúde, com 88 contratos que custaram aos cofres públicos R$ 772.394,80. A pasta, em janeiro do ano passado, foi sinalizada pelo Twitter por fazer “propaganda prejudicial” defendendo o tratamento precoce contra a Covid-19.

No entanto, desde 2015, porém, o órgão é o que mais investe em publicações no Twitter, com 204 contratos no valor de R$ 1.288.965,11, destaca a reportagem.

“A Presidência da República vem logo atrás na lista de despesas com a rede do passarinho azul. No período de 1º de janeiro de 2019 até esta quarta-feira (5), foram 57 contratos totalizando R$ 546.331,63 pagos ao Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. Apesar disso, não é Jair Bolsonaro o presidente que mais investiu dinheiro para impulsionar posts no Twitter”, informa.

“O ex-presidente Michel Temer (MDB) é o campeão de despesas. Em sua gestão foram gastos R$ 709.810,53 em postagens. Já a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) foi a mais econômica, destinando apenas R$ 106.582,70 ao impulsionamento de mensagens no plataforma”, diz a reportagem.

