Governo brasileiro se pronuncia sobre morte de Gorbachev

“Importante líder mundial do final do século XX”, diz nota do Itamaraty edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo do Brasil, por meio de nota do Itamaraty, se pronunciou nesta quarta-feira, 31, sobre a morte de Mikhail Gorbachev, último presidente da União Soviética, que realizou a abertura capitalista no país.

O comunicado brasileiro diz que o russo foi um “importante líder mundial do final do século XX”. “Ao receber a primeira visita de um presidente brasileiro a Moscou, em 1988, o ex-Presidente Gorbachev contribuiu para o fortalecimento das relações bilaterais”, ressaltou o texto.

O ex-dirigente soviético morreu na terça-feira, 30, aos 91 anos.

Leia a nota na íntegra

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do falecimento do ex-Presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachev, importante líder mundial do final do século XX.

Ao receber a primeira visita de um presidente brasileiro a Moscou, em 1988, o ex-Presidente Gorbachev contribuiu para o fortalecimento das relações bilaterais.

O Governo brasileiro transmite ao governo da Federação da Rússia e aos familiares do ex-Presidente Gorbachev suas mais sinceras condolências.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.