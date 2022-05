Governo diz que bloqueio no orçamento será de R$ 8,2 bilhões. Valor não garante aumento salarial para servidores

Um decreto bloqueia R$ 8,2 bilhões no dinheiro dos ministérios para cumprir a regra do teto de gastos, norma que proíbe investimentos públicos edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) editou nesta segunda-feira (30) um decreto que bloqueia R$ 8,2 bilhões no dinheiro dos ministérios para cumprir a regra do teto de gastos, que proíbe investimentos públicos e limita o crescimento da maior parte das despesas à inflação do ano anterior.

A Secretaria-Geral da Presidência anunciou a assinatura do decreto nesta segunda-feira (30). O texto deve ser publicado no "Diário Oficial da União" nesta terça-feira (31).

O valor não garante um possível reajuste linear de 5% para os servidores Públicos federais. O governo analisa o aumento e, se houver alta salarial, terá de aumentar o valor do bloqueio.

Protestos

Servidores, que pedem aumento salarial de 20%, prometem intensificar as mobilizações até o dia 4 de julho, data limite para sanção em ano eleitoral de lei com concessão de qualquer tipo de reajuste ao funcionalismo.

Coordenadora da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário (Fenajufe), Lucena Pacheco disse que Bolsonaro "traiu os policiais e não adianta criar uma cortina de fumaça para dividir a luta das categorias".

