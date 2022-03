Governo do DF anuncia fim da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre

Apoie o 247

Metrópoles - O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nesta quinta-feira (3/3), por meio das redes sociais, a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos do Distrito Federal. Em seguida, o chefe do Executivo local divulgou que o comprovante de vacinação será exigido em shows e eventos. As medidas passam a valer a partir da próxima segunda-feira (7/3).

O anúncio do governador já era esperado depois do feriado de Carnaval.

Diante da queda nos casos de covid-19 no Distrito Federal, a partir de segunda-feira (7) flexibilizaremos o uso de máscaras em locais abertos.(1/2) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 3, 2022

