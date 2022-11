Governo do DF identifica donos de 234 caminhões em protesto bolsonarista no QG do Exército

Apoie o 247

247 - Através da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Governo do Distrito Federal identificou os proprietários de 234 caminhões que participam do protesto em frente ao QG do Exército, em Brasília, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O ministro do Supremo determinou que a Polícia Militar dos estados e do DF envie informações sobre os caminhões e demais veículos que participaram ativamente de bloqueios de vias e das manifestações bolsonaristas em frente aos quartéis das Forças Armadas.

Todos os dados foram entregues ao STF.

Os nomes foram obtidos pelo portal Metrópoles , que destacou, em reportagem, que muitos desses veículos estão em nome de empresas, ligadas ao agronegócio, que enviaram mais de um caminhão.

“O Comércio e Transporte Comelli Ltda., de Goiás, tem sete caminhões posicionados nas proximidades do QG do Exército, por exemplo. Além de transporte de carga, a empresa registrou como atividade econômica na Receita Federal a extração de madeira”, diz o artigo.

“A Vape Transportes Ltda., de Mato Grosso, também deslocou sete veículos para o local. A Sipal Indústria e Comércio Ltda., do Paraná, enviou o mesmo número de caminhões”, informa.

