Governo do DF vai permitir a reabertura de lotéricas e lojas de conveniência

O governador Ibaneis Rocha vai assinar hoje (27) um decreto em que flexibiliza as restrições do comércio. “Pretendo aliviar algumas coisas para facilitar a vida das pessoas, como, por exemplo, lotéricas, correspondentes bancários, lojas de conveniência" edit

247 - O governador Ibaneis Rocha vai assinar hoje (27) um decreto em que flexibiliza as restrições do comércio. “Pretendo aliviar algumas coisas para facilitar a vida das pessoas, como, por exemplo, lotéricas, correspondentes bancários, lojas de conveniência, sem possibilidade de consumo no local”,. A reportagem é do Correio Baziliense.

Ibaneis disse que quer publicar a medida ainda hoje. Assim, deve começar a valer a partir deste sábado (28/03).

Com a decisão, Ibaneis atende em parte a posição de Jair Bolsonaro que defende o retorno da atividade econômica, na linha do “O Brasil não pode parar”, colocando a vida de milhares de brasileiros em risco.