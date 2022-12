Governo do Distrito Federal quer desmontar acampamento no QG do Exército antes da posse de Lula

"Nós temos constante contato com eles, com o Exército, para que a gente possa avançar nisso", afirmou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, delegado Júlio Danilo edit

247 - O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, delegado Júlio Danilo, afirmou nesta segunda-feira (26) que o governo do Distrito Federal quer desmobilizar nesta semana os acampamentos de bolsonaristas concentrados no Quartel General do Exército, em Brasília (DF).

"Eles (Exército) fizeram um movimento na semana passada de tentar ir desmontando barracas, já ir desocupando, mas eu acredito que nesta semana vai se intensificar isso daí. Nós temos constante contato com eles, com o Exército, para que a gente possa avançar nisso", disse Danilo em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

O grupo está reunido no local desde quando Jair Bolsonaro (PL) perdeu a reeleição para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 30 de outubro.

"Essa semana ainda tem reunião para gente poder fazer os ajustes, nós temos ensaio agendado para a posse. Então a gente está em contato direto. Não tenha dúvida que o planejamento é reavaliado sempre. Essas ocorrências do final de semana chamam atenção, isso vai ser considerado e a gente tem reunião essa semana para poder estar discutindo o tema", disse.

"O nosso contato é constante, falo com o doutor Andrei (Passos, futuro diretor-geral da Polícia Federal) quase que diariamente. Ele é responsável pela coordenação da segurança do presidente Lula e quem está também responsável pela segurança da posse é o doutor Felipe (Seixas), que é da equipe do doutor Andrei também".

