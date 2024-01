Governo exonera Efrain da Cruz e nomeia Arthur Valerio como Nº2 de Minas e Energia

Apoie o 247

247 - A presidência da República exonerou Efrain Pereira da Cruz da Secretaria-Executiva do Ministério de Minas e Energia (MME), segundo publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (11).

Em decreto separado, o governo nomeou Arthur Cerqueira Valerio para o posto. Ele era era consultor jurídico da pasta desde março do ano passado. Também foi consultor-geral da União durante o governo Jair Bolsonaro.

Efrain da Cruz atua como representante do governo no Conselho de Administração da Petrobrás. Ele enfrenta um processo administrativo desde outubro de 2023 referente ao período em que ele era diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cargo que ocupou de 2018 a 2022.

