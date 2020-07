Governo exonera Mansueto Almeida do Tesouro Nacional

O governo federal exonerou Mansueto Almeida do cargo de secretário do Tesouro Nacional. O novo secretário do Tesouro Nacional será o economista Bruno Funchal, que deve manter medidas econômicas austeras edit

247 - O governo federal exonerou Mansueto Almeida do cargo de secretário do Tesouro Nacional. A decisão foi publicada na madrugada desta quarta-feira (15) no “Diário Oficial da União” (DOU). O novo secretário do Tesouro Nacional será o economista Bruno Funchal.

Mansueto, que estava no cargo desde 2018, pretende ir para a iniciativa privada. Ele é formado em economia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em economia pela Universidade de São Paulo (USP) e cursou doutorado em Políticas Públicas no MIT, Cambridge (USA), mas não defendeu a tese.

Funchal deve retomar a linha de austeridade proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

