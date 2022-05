Governo federal amplia corte para cerca de R$ 14 bilhões para garantir reajuste de servidores

Apoie o 247

ICL

247 - O governo federal cortará cerca de R$ 14 bilhões no Orçamento para conseguir pagar o reajuste salarial dos servidores públicos e acomodar o aumento de despesas obrigatórias. O reajuste de 5% a todos os servidores deve exigir espaço no orçamento de R$ 6,3 bilhões. De acordo com o jornal O Globo, técnicos da equipe econômica afirmaram que as áreas mais sacrificadas serão educação, saúde e defesa.

O bloqueio ficou acima dos R$ 8,2 bilhões previstos no boletim de acompanhamento de receitas e despesas, divulgado na semana passada pelo Ministério da Economia.

Os R$ 8,2 bilhões atenderão despesas como Requisições de Pequeno Valor (RPV - sentenças judiciais de casos previdenciários, majoritariamente), no valor de R$ 4,8 bilhões; o Proagro, de R$ 2 bilhões, da reabertura do plano safra 21/22, e R$ 1,1 bilhão para a versão 22/23. Também haverá dinheiro para outras reduções e variações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE