Governo federal pagou 145 pensões por invalidez a servidores que arrumaram emprego

De acordo com auditores, a interrupção dos pagamentos de 145 pensões por invalidez a servidores que arrumaram emprego economizaria R$ 1 milhão por mês

247 - O governo federal seguiu pagando 145 pensões por invalidez a ex-servidores que conseguiram um novo posto de trabalho. De acordo com auditores, a interrupção desses pagamentos economizaria R$ 1 milhão por mês. Os dados constam em um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), após auditoria no Ministério da Economia no ano passado. A informação foi publicada pela coluna de Guilherme Amado.

"A situação encontrada reveste-se de irregularidade, uma vez que existe jurisprudência firmada pelo TCU no sentido de que a pensão por invalidez tem como pressuposto a total incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência", afirmou o relatório.

Os órgãos federais com mais pensões irregulares foram os ministérios da Infraestrutura (31), da Saúde (14) e da Fazenda (11), atual Ministério da Economia.

