Governo gastará R$ 615 mil com picapes para a segurança de Bolsonaro e Mourão

247 - Comandado pelo general Augusto Heleno, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), órgão vinculado à Presidência da República, abrirá no próximo dia 24 um pregão eletrônico para a aquisição de quatro carros picapes 4x4 a diesel de cabine dupla. O valor estimado de R$ 615.644, com preço unitário de R$ 153.911 por veículo. De acordo com o edital, os veículos serão usados para a segurança pessoal de Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e dos respectivos familiares em Brasília (DF). As informações foram publicadas pelo portal Uol.

Além do preço, foram publicadas no edital especificações técnicas e equipamentos que as picapes devem trazer. As picapes necessariamente devem ter motor a diesel com potência de pelo menos 160 cv, torque igual ou superior a 35 kgfm e câmbio manual de cinco marchas no mínimo.

Os carros precisam ter vão livre do solo de 220 mm ou maior, distância entre-eixos acima de 3.050 mm e capacidade de carga igual ou superior a 1.000 kg.

Também são exigidos ar-condicionado de série, retrovisores externos e vidros dianteiros elétricos, protetor de cárter, pintura branca, direção com assistência hidráulica, elétrica ou eletro-hidráulica, travas elétricas, sistema de som com USB, Bluetooth, dois alto-falantes e capota marítima.

Ao justificar a contratação, o GSI afirmou que "atualmente são empregados veículos administrativos que não possuem características ideais às atividades de segurança de instalações, não havendo histórico de aquisição desse tipo de veículo". Segundo o documento, a compra faz parte do Plano de Investimento em Veículos do Departamento de Segurança Presidencial, que prevê aquisições para os anos de 2019 e 2020.

