Governo gastou 17 vezes mais com previdência de militar do que com aposentado pelo INSS

247 - O Tesouro Nacional divulgou nesta segunda-feira (6) dados apontando que o governo Jair Bolsonaro gastou 17 vezes mais com aposentadoria de militares em comparação com trabalhadores do setor privado. O governo gasta dez vezes mais com cada servidor civil aposentado, na comparação com os gastos por beneficiário do INSS. A informação é do jornal O Globo.

Em 2018, o déficit do sistema previdenciário dos militares foi de R$ 121,2 mil por pessoa e o dos servidores, de R$ 71,6 mil. O déficit por pessoa aposentada pelo INSS foi de R$ 6,9 mil.

Nos últimos dez anos, o déficit por beneficiário do sistema dos militares aumentou de R$ 81,6 mil para R$ 121,2 mil, ao ano.

