Governo lança concurso de máscara infantil. Prêmio inclui café com Michelle Bolsonaro

Concurso foi anunciado pela ministra Damares Alves e tem o intuito de conscientizar as crianças da importância do uso das máscaras de proteção durante a pandemia. Vencedores terão como prêmio viagem a Brasília e um café com a primeira-dama edit

247 - O governo federal lançou nesta quinta-feira 7 um concurso de máscaras infantil a fim de tentar conscientizar as crianças da importância de seu uso para proteção pessoal durante a pandemia de coronavírus.

Os vencedores levarão como prêmio uma viagem a Brasília ou um café com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O anúncio sobre as regras do concurso foi feito pela ministra Damares Alves, da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Segundo ela, na próxima semana, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente lançará um concurso para que as crianças produzam as próprias máscaras.

