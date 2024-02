Governo Lula alcança o melhor resultado histórico na aprovação de projetos na Câmara, aponta Quaest

De acordo com a pesquisa, o segundo período com mais propostas aprovadas por deputados federais também aconteceu no governo do PT edit

247 - A pesquisa Quaest apontou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu terceiro mandato, conseguiu a melhor taxa de aprovação de propostas na Câmara dos Deputados (36,6%). Em segundo lugar ficou o primeiro mandato (2003-2006) do petista (35,1%).

De acordo com as estatísticas, o terceiro percentual mais alto foi no primeiro mandato (1994-1998) do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB (29,6%). O quarto lugar foi o segundo mandato (2015-2016) da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT (18,2%) - vítima de um golpe no último ano do seu governo, ela foi inocentada pelo Ministério Público e por uma perícia do Senado.

A quinta posição foi do segundo mandato (1998-2002) de FHC (14,0%). O segundo mandato (2007-2011) foi de Lula (12,8%). Na sétima colocação ficou o primeiro mandato (2011-2015) de Dilma (12,5%). Depois ficou Jair Bolsonaro (5,9%). Ele governou o país de 2019 a 2023.

