Governo Lula estuda punir produtores de fake news sobre ações governamentais, diz Pimenta

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, anunciou que o governo Lula (PT) estuda dar uma resposta mais contundente para quem produzir e disseminar fake news acusando o governo de ter cometido "fatos delituosos inverídicos".

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a ideia é que o material com conteúdo desinformativo seja encaminhado para a Advocacia-Geral da União (AGU) e para o Ministério da Justiça, para que as pessoas que produziram a desinformação sejam identificadas e respondam por isso.

“A ideia é ter uma proposta que deixe mais clara a responsabilidade de quem adotar determinadas posturas. Alguma coisa que vai avançar também na corresponsabilização das plataformas pelo que é divulgado”, completou Pimenta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.