Governo Lula ironiza a família Bolsonaro: 'e aí, tudo joia?'

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou a família Bolsonaro, por meio de uma postagem feita pela Secretaria de Comunicação Social do Planalto.

"E aí, tudo joia? Sabia que a Receita Federal já disponibilizou o Programa Gerador de Declaração do Imposto de Renda 2023? O envio das declarações, porém, começa apenas na semana que vem, dia 15 de março. Lembrando que, este ano, o prazo para envio será até 31 de maio", disse o texto.

A Polícia Federal investiga joias dadas em 2021 pelo governo da Arábia Saudita ao Brasil. De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. Um dos dois pacotes de joias tinha produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama. No segundo pacote tinha joias estimadas em cerca de R$ 400 mil.

