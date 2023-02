'Governo não vai quebrar a autonomia do Banco Central ou derrubar Campos Neto', diz Jaques Wagner

Líder do governo no Senado afirmou que "o melhor é os dois lados, governo e o presidente do BC, conversarem e se acertarem" edit

247 - Líder do governo Lula (PT) no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou que o Palácio do Planalto não pretende patrocinar qualquer proposta para que o Congresso retire a independência do Banco Central ou para derrubar Roberto Campos Neto da presidência da autarquia.

"O governo não vai quebrar a autonomia do Banco Central nem vai tomar o mandato do Campos Neto. Isso não está nos planos", disse o parlamentar a Guilherme Amado, do Metrópoles.

Para o senador, o momento é de pacificação e de diálogo com Campos Neto. "O melhor é os dois lados, governo e o presidente do BC, conversarem e se acertarem. O Brasil é que tem a ganhar com isso".

Lula e Campos Neto vêm travando uma queda de braço em torno da abusiva taxa de juros brasileira, atualmente em 13,75% ao ano. Até porta-vozes do mercado já se manifestaram a favor da queda dos juros.

