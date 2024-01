Governo publica editais do "Enem dos concursos públicos"; saiba como vai funcionar

Apoie o 247

247 – O Governo Federal, através do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), anunciou nesta quarta-feira (10/01) a publicação de oito editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Esse certame, que está sendo chamado de "Enem dos concursos", visa selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais, abrangendo órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

Os editais, representando diferentes blocos temáticos, foram elaborados com o intuito de oferecer uma ampla gama de opções aos candidatos, respeitando suas vocações e perfis profissionais. O CPNU permite que os interessados se candidatem a mais de um cargo, desde que dentro do mesmo eixo temático, proporcionando maior flexibilidade na escolha.

As inscrições para o concurso estarão abertas entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro. A aplicação das provas está marcada para o dia 5 de maio, em 220 cidades distribuídas por todas as Unidades da Federação. As questões serão objetivas e dissertativas, abrangendo áreas específicas de atuação.

A Ministra do MGI, Esther Dweck, enfatizou a importância desse concurso como um processo de reconstrução e transformação do Estado brasileiro. Ela destacou que o objetivo é alcançar regiões onde nunca foram realizadas provas de concursos federais, promovendo democratização e maior diversidade.

Estima-se que 3,5 milhões de candidatos participem do certame, sendo que 94,6% da população estará a até 100 quilômetros dos locais de prova. Para facilitar o acesso, acordos de cooperação estão em negociação com agências como Banco do Brasil, Correios e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), visando oferecer locais físicos para inscrições online.

O CPNU surge como uma iniciativa crucial para recuperar as capacidades das organizações governamentais afetadas pelas políticas de redução do papel do Estado, que resultaram na perda de 73 mil servidores federais nos últimos seis anos.

Quanto às inscrições, a taxa será de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior, com isenção para candidatos do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), beneficiários do Fies ou ProUni, e aqueles que realizaram transplante de medula óssea.

O CPNU também adota medidas afirmativas e inclusivas, destinando 5% das vagas para candidatos com deficiência, 20% para candidatos negros e reservando 30% das vagas da Funai para candidatos de origem indígena.

A divulgação dos resultados das provas está prevista para 3 de junho, com resultados finais em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação terá início em 5 de agosto.

Este concurso integra os esforços do governo para recompor as necessidades de pessoal em órgãos públicos federais, indo além da contratação e permitindo a construção de um serviço público mais alinhado com a realidade brasileira. Os blocos temáticos abrangem diversas áreas, como administração pública, setores econômicos, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, entre outros.

O MGI já autorizou concursos para mais de 8 mil vagas, evidenciando a retomada dos concursos públicos como parte essencial da estratégia de Transformação do Estado proposta pelo Governo. Medidas recentes, como a Emenda Constitucional nº 126 e a Lei nº 14.600, reforçam o compromisso com a recomposição do Estado brasileiro e o fortalecimento das políticas públicas.

