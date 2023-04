Governo quer empresários financiadores de atos golpistas como o primeiro alvo da CPI

De acordo com a gestão de Lula, é necessário começar impedindo o financiamento dos atos golpistas para frear o discurso de ódio no País edit

247 - Parlamentares aliados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidirem quem eles querem ouvir, primeiramente, na CPMI dos Atos Golpistas: os empresários financiadores dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), o que resultou em mais de 1.300 denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (20) pela coluna de Bela Megale, o governo reforça que é necessário começar impedindo o financiamento dos atos golpistas.

A CPMI deve ser instalada na próxima quarta-feira. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve ler o requerimento de abertura da comissão e, depois disso, os líderes partidários indicarão os membros.

