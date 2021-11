Governo recorre a Daniel Silveira, solto hoje, para ajudar na votação da PEC dos Precatórios

Apoie o 247

247 - Aliados do governo elaboraram uma lista com os nomes de 10 deputados federais que não compareceram no primeiro turno da votação da PEC dos Precatórios e têm grandes chances de votarem sim no segundo turno, que ocorre nesta terça-feira (9).

Entre eles, está o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), que saiu da prisão nesta manhã após ter a soltura determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

A assessoria de Silveira informou que ele se encontra no Rio de Janeiro com sua família após mais de 4 meses de prisão e que, portanto, ele não terá tempo hábil para participar da sessão. No entanto, a assessoria ponderou que, se for possível votar de forma remota, o deputado se posicionará a favor da PEC.

