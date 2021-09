Governo suspende contratos do orçamento secreto após CGU apontar sobrepreço

Foram bloqueados temporariamente 115 convênios firmados com prefeituras. Com o esquema do orçamento secreto, o governo Jair Bolsonaro comprou apoio de parlamentares edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Ministério do Desenvolvimento Regional decidiu suspender ou renegociar contratos que somam R$ 3 bilhões, pois o dinheiro seria destinado à compra de máquinas agrícolas a pedido de deputados e senadores por meio do esquema do orçamento secreto. Com a iniciativa, a ideia foi comprar apoio de parlamentares e, em consequência, não só barrar possíveis votos pelo impeachment de Jair Bolsonaro, como também garantir apoio para projetos de interesse do governo. A controladoria já identificou sobrepreço no valor de R$ 142 milhões.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, foram bloqueados temporariamente 115 convênios firmados com prefeituras. O ministério renegociou lotes de uma licitação bilionária para readequação dos valores.

A CGU analisou uma amostra de 188 convênios, celebrados com dinheiro de emenda do relator-geral. Foi constatado que 61% (115) deles apresentavam risco de sobrepreço "alto ou extremo". Segundo o cálculo dos técnicos, o prejuízo aos cofres públicos somado somente nesses casos chegaria a R$ 12,1 milhões.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE