Grades que cercavam Congresso desde os ataques de 8/1 são retiradas

247 - As grades que cercavam o Congresso Nacional desde 8 de janeiro de 2023, quando terroristas bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes, foram retiradas, informou a Agência Senado nesta quarta-feira (10).

As barreiras estavam entre as medidas para aumentar a segurança e o rigor no acesso das pessoas ao prédio do Congresso após a invasão da sede, em uma tentativa fracassada de golpe de Estado.

A decisão de remover as grades havia sido anunciada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante o ato Democracia Inabalada, na segunda-feira (8). "É chegada a hora de abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro", disse.

