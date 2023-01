Grass: “as desculpas de Ibaneis não servem para nada”

“É nítido que há crime de responsabilidade. Para tanto, a lei determina o impeachment”, diz Leonardo Grass sobre conduta do governador do DF edit

247- O ex-deputado distrital Leandro Grass (Rede) reagiu ao pedido de desculpas do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ao presidente Lula (PT) diante do ataque terrorista bolsonarista facilitado por omissão.

Grass, inclusive, defendeu o impeachment do GDF. “A reparação necessária é a apuração da sua contribuição direta e indireta sobre o que aconteceu hoje. É nítido que há crime de responsabilidade. Para tanto, a lei determina o impeachment”.

As desculpas de Ibaneis não servem para nada. A reparação necessária é a apuração da sua contribuição direta e indireta sobre o que aconteceu hoje. É nítido que há crime de responsabilidade. Para tanto, a lei determina o impeachment. — Leandro Grass (@leandrograss) January 9, 2023

