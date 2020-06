Grupo bolsonarista que tentou invadir Congresso reclama de tratamento da polícia

“Um cidadão de bem, a pessoa que protege a polícia, que toda vez que um policial morre é a gente que defende. Aí o cara chega com um spray de pimenta e olha o que ele faz”, disse um integrante do grupo nas redes sociais edit

247 - Depois da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desmontar o acampamento do 'grupo 300 do Brasil', que tentou invadir o Congresso Nacional na tarde deste sábado (13), um vídeo circulou nas redes uma gravação em que diz: “Um cidadão de bem, a pessoa que protege a polícia, que toda vez que um policial morre é a gente que defende. Aí o cara chega com um spray de pimenta e olha o que ele faz.”

Nas imagens, é possível ver uma mulher que, diante da ação policial, se ajoelha, em frente aos militares. Ela, que não teve a identidade revelada, pede que eles parem de borrifar o produto em quatro homens que estão sentados e não revidam as agressões. Ainda na filmagem, os homens começam a rezar a oração do Pai Nosso.

Em sua página nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que apresentar reclamação contra o tratamento dado ao grupo.

"Segunda estarei junto c/ Dep. Daniel Silveira @danielPMERJ (RJ) para protocolar ofício no gov. DF contendo reclamação sobre os fatos de hoje e manifesto por respeito à liberdade de expressão", escreveu.

O que essas pessoas estavam fazendo de errado ou ruim para que o governador Ibaneis determinasse sua remoção? Manifestação seguindo protocolos de saúde não desrespeita sequer o decreto distrital.



Sei que a PM cumpre ordens, mas surpreende negativamente essa ação. pic.twitter.com/m1QS3CpvMV — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 13, 2020





Segunda estarei junto c/ Dep. Daniel Silveira @danielPMERJ (RJ) para protocolar ofício no gov. DF contendo reclamação sobre os fatos de hoje e manifesto por respeito à liberdade de expressão.



Outras medidas podem ser tomadas. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 13, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.