Grupo de caminhoneiros acampados na Esplanada ignora Bolsonaro e espera um encontro com Pacheco

Apesar da conversa com alguns remanescentes do 7 de Setembro, Bolsonaro não consegue convencê-los a ir embora.

247- Após Jair Bolsonaro, num gesto de recuo aos seus ataques golpistas, conversar com representantes dos caminhoneiros para cessar a paralisação da classe, numa tentativa de reverter a situação que ele mesmo inflamou e evitar prejuízos para si próprio,os bolsonaristas seguem acampados na Esplanada dos Ministérios e dizem que só saíram de lá após um encontro do o presidente do Senado Rodrigo Pacheco.

De acordo com reportagem do portal Correio Braziliense, ontem, pelo menos 10 caminhoneiros que estão em Brasília desde o feriado da Independência e bloqueiam a Esplanada dos Ministérios, foram recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Mas disseram que não vão abrir mão dos bloqueios nas pistas até que sejam atendidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para pressioná-lo a analisar os pedidos de impeachment contra ministros do STF — o que foi remetido por Bolsonaro contra Luís Roberto Barroso foi devolvido ao Palácio do Planalto.

Agindo sem a anuência de entidades que representam caminhoneiros, os manifestantes fazem jogo duro por entenderem que a Suprema Corte está “extrapolando” as suas competências institucionais e cerceando o direito à liberdade de expressão dos apoiadores de Bolsonaro. Mesmo sabendo dos riscos de desabastecimento de combustíveis e alimentos, esses caminhoneiros querem ir até o fim para não passarem a impressão de que jogaram a toalha.

“O presidente não nos pediu nada. A gente está aqui manifestando, representando um segmento da sociedade brasileira. A gente estabeleceu uma pauta de entrega de um documento ao senador Rodrigo Pacheco e, até o momento, não tivemos êxito nisso. Permanecemos no aguardo de sermos recebido por ele. Até que isso seja realizado, estamos mobilizados em todo o Brasil”, afirmou Francisco Dalmora Burgardt, conhecido por Chicão Caminhoneiro.

