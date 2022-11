GT de Direitos Humanos mapeia medidas de Bolsonaro que deverão ser revogadas

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) afirmou nesta terça-feira (22) que a equipe técnica de Direitos Humanos do gabinete de transição do governo Lula (PT) está mapeando todas as medidas do governo Jair Bolsonaro (PL) que precisarão ser revogadas a partir do início do novo mandato.

A equipe está coletando dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e do Tribunal de Contas da União (TCU).

A parlamentar afirmou que, por enquanto, não há necessidade de promover uma reunião com representantes do atual governo. Por outro lado, a equipe vai dialogar com a sociedade civil.

"Estamos verificando normativas, portarias e decretos que violam os direitos humanos, e eu já de pronto posso dizer para vocês, o governo Bolsonaro destruiu a participação social”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.