Guedes a empresários: 'não queremos chinesada entrando aqui e acabando com nossas fábricas'

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Chefe da Economia teve agenda com classe do agronegócio hoje (26) e falou sobre cobrança que será feita em cima de grandes empresários e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Durante almoço com empresários do agronegócio, realizado em Passo Fundo (RS) com transmissão virtual nesta sexta-feira (26), o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que a ideia do governo federal é que a taxação de dividendos, prevista na proposta de reforma tributária, não inclua pequenos e médios empresários, relata o jornal Valor Econômico.

Segundo Guedes, o plano é que a cobrança seja feita apenas em cima dos ganhos dos grandes empresários. O ministro também destacou a importância de coordenar o processo de abertura comercial com a redução de impostos, como IPI.

"Não queremos a chinesada entrando aqui e acabando com nossas fábricas”, disse. "Queremos uma coisa moderada."

O dia de hoje (26) para o governo Bolsonaro parece estar aflorado pela franqueza, mais cedo, o presidente, Jair Bolsonaro, também concedeu algumas declarações a empresários em São Paulo capital, e disse que trabalhar na cadeira da presidência era uma "m**da", conforme noticiado.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.