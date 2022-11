Guedes diz que ida de Bolsonaro ao STF foi “visita de cortesia”

Jair Bolsonaro foi à Corte logo após realizar seu primeiro pronunciamento após derrota no segundo turno eleitoral edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou ao lado de Jair Bolsonaro (PL) de reunião com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 1º, alegando que foi uma “visita de cortesia” do presidente após o segundo turno das eleições.

Bolsonaro foi à Corte logo após realizar seu primeiro pronunciamento após derrota no segundo turno eleitoral.

Guedes foi questionado pela imprensa se Bolsonaro teria reconhecido a vitória de Lula aos ministros do STF: “Ele já falou. Foi uma visita de cortesia. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá tudo certinho”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.