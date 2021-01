Guedes espera eleição na Câmara para trazer de volta a CPMF

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já começa a discutir com aliados a possibilidade de levar à Câmara a proposta da criação de um tributo sobre transações financeiras, nos moldes da antiga CPMF. A aposta é que uma vitória do Arthur Lira (PP-AL) na eleição para a presidência da Câmara ajude o governo a levar o projeto adiante edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, aposta em uma vitória do candidato a presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para que a Casa aprove a criação de um tributo sobre transações financeiras, nos moldes da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), na agenda da equipe econômica. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com o governo, o novo tributo, que seria cobrado de todas as transações, poderá compensar uma redução nos encargos cobrados das empresas sobre os salários dos funcionários. Na teoria, a redução estimularia a abertura de mais vagas de trabalho, com custo menor.

Jair Bolsonaro já sinalizou para caciques do Congresso que aceitaria uma alíquota de 0,10% para o novo tributo. O percentual seria cobrado tanto no débito como no crédito, na retirada e no depósito de recursos. Com uma alíquota de 0,10%, a arrecadação prevista é de R$ 60 bilhões.

O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sempre se colocou contra a volta da CPMF e chegou a dizer que, enquanto comandasse a Casa, o novo tributo não seria discutido entre os parlamentares.

