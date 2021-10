"Guedes não larga o osso, só sai se Bolsonaro expulsar", diz Belluzzo

Apoie o 247

Fórum - O economista Luiz Gonzaga Belluzzo comentou nesta sexta-feira (29) durante entrevista ao Programão da Fórum sobre as especulações sobre uma possível queda do ministro da Economia, Paulo Guedes, diante do fiasco econômico do governo Jair Bolsonaro e as controvérsias sobre a PEC do Precatórios e o Auxílio Brasil.

“Guedes não larga o osso não. Se eu conheço bem ele, pelos antecedentes, ele não larga o osso e só sai se o Bolsonaro expulsar ele a pontapés. Não sai não”, disse Belluzzo à jornalista Cynara Menezes, no Programão da Fórum.

Questionado sobre o apoio dos grandes veículos de comunicação ao ministro, Belluzzo disse que “a mídia hegemônica pensa como o Guedes” e que eles “queriam que o Bolsonaro saísse e o Guedes ficasse”.

