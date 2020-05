Guedes reclama de Bolsonaro no projeto de congelamento de salários dos servidores

Guedes confia no veto presidencial após votação do Congresso retirar diversas categorias de servidores públicos do congelamento salarial. Auxiliares do ministro acreditam que Bolsonaro age para atender a sua clientela edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de reunião com Jair Bolsonaro na manhã desta quinta-feira (7), antes da chegada de empresários ao Palácio do Planalto, para se opor às exceções no projeto de congelamento salarial de servidores públicos. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Diversas categorias de servidores foram poupadas do congelamento salarial na votação do Senado por parlamentares que contaram com o apoio de Bolsonaro.

Guedes foi o principal articulador na tentativa de congelar os salários de todas as categorias. O ministro considerou que levou uma “bola nas costas” após Bolsonaro mudar o discurso, aponta a reportagem.

Guedes persistiu pelo veto presidencial, defendendo que reajustes salariais de servidores pudessem gerar efeitos negativos à economia do Brasil. Segundo os auxiliares do ministro, Bolsonaro trabalha para atender a sua clientela.

