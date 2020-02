Guedes terá até julho para "mostrar serviço" a Bolsonaro

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem até julho para recuperar a economia brasileira, antes que seu "prazo de validade" como superministro vença para Bolsonaro, é o que informa o colunista Tales Farias, do UOL.

O motivo é que, a partir de julho, as eleições municipais começam a esquentar mais. Desta forma, com a economia recuperada, os novos ares poderiam fazer com que aliados de Bolsonaro pudessem se eleger com mais facilidade.

Paulo Guedes já disse que não aceita que seu ministério seja esvaziado.

Em conversas com auxiliares, Jair Bolsonaro deixa claro que nunca foi defensor do liberalismo econômico e que apenas foi convencido por Guedes de que seus ideais trariam resultado.