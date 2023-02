Guimarães e Paulinho da Força: 'Campos Neto tem de ser enquadrado e é dever do BC contribuir com a reconstrução nacional'

'O presidente do Banco Central tem que ser convocado no Congresso', disse o presidente do Solidariedade. Segundo o petista, o Brasil 'não pode conviver com taxas desse tamanho' edit

247 - O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, precisa ser “enquadrado” e não descartou uma convocação pelo Congresso Nacional, para "explicar por que" os juros têm que ser mantidos no patamar atual, de 13,75%. O percentual continua o mesmo desde agosto do ano passado, no governo Jair Bolsonaro (PL).

"O presidente do Banco Central tem que ser enquadrado, ser convocado no Congresso, na Câmara, no Senado, e explicar por que tem que manter juros de 8% de juros real", disse Paulinho da Força a jornalistas após reunião de Lula com o Conselho Político da Coalização, parlamentares aliados do governo no Congresso.

De acordo com o parlamentar, a política de juros vai decidir se o governo Lula "vai ser bom ou ruim". "Com certeza a Câmara e o Senado vão convocá-lo".

Na avaliação feita pelo deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo no Congresso Nacional, o Banco Central precisa contribuir com um "programa de reconstrução, que não pode o país conviver com taxas desse tamanho".

Também participaram da reunião com o presidente Lula os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Fernando Haddad (Fazenda), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Marina Silva (Meio Ambiente).

Outros políticos participaram de encontros com parlamentares: o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), o senador Jaques Wagner (PT-BA), os deputados federais Zeca Dirceu (PR), José Guimarães, e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AC), que lidera a gestão de Lula no Senado.

