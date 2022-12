Haddad: decisão do STF sobre 'orçamento secreto' inaugura 'nova etapa' de relacionamento com o Congresso

Apoie o 247

ICL

247 - Futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou nesta segunda-feira (19) que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o orçamento secreto inaugura uma "nova etapa" de relação entre o governo e o Congresso Nacional. A Corte declarou o orçamento secreto inconstitucional. As declarações foram publicadas em reportagem do portal G1.

"Eu entendo que é absolutamente possível construir uma alternativa [ao orçamento secreto] que dê protagonismo [ao Congresso], mas respeitados os princípios constitucionais. Eu acredito que, a partir de hoje, começa uma nova etapa de relacionamento", disse.

"Há muitos mecanismos de fortalecimento do protagonismo do Legislativo na condução do orçamento público, com transparência, discricionariedade, aderência das propostas dos parlamentares aos programas governamentais", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.